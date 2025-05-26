Трамп может ввести дополнительные санкции против России
Reuters: Трамп допустил введение новых санкций против России
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп допустил возможность введения дополнительных санкций против России. По словам американского лидера, такой шаг может быть предпринят в ответ на массированный удар по территории Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.
Хозяин Белого дома уточнил, что конкретных решений пока не принято, но соответствующие консультации с советниками уже ведутся. Возможные санкции, по его словам, могут коснуться финансового сектора и отдельных промышленных направлений.
Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал союзников к более решительным мерам в ответ на масштабную атаку России на Украину, включая усиление военной поддержки Киева, введение новых санкций против Москвы и её дальнейшую изоляцию. А главарь киевского режима Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил в соцсетях, что только ужесточение санкций против ключевых секторов российской экономики и поддержка со стороны Европы могут вынудить РФ прекратить боевые действия и начать переговоры.