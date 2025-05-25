«Санкции и изоляция»: Литва призвала к жёстким мерам против России
Глава МИД Литвы Будрис призвал ввести жёсткие санкции и изолировать РФ
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Глава МИД Литвы Кястутис Будрис, комментируя масштабную атаку России на Украину, призвал союзников к решительным действиям: усилению украинской армии, новым санкциям против Москвы и её дальнейшей изоляции. Об этом он написал в соцсети X.
«Наш ответ должен быть сильнее: больше военной поддержки и оружия для Украины, более жёсткие санкции и изоляция России», — отметил Будрис.
До этого глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что на РФ надо сильнее «давить». Напомним, в ночь на 24 мая Украина пережила мощнейшую атаку за всё время с начала СВО. ВС РФ с помощью ракетного оружия и ударных БПЛА поразили все цели противника. После этого ВСУ выразило беспокойство по поводу эффективности систем ПВО Patriot, которые сильно уступают российской технике.