«Давить на Россию»: Сибига сделал заявление после масштабных ударов ВС РФ
Глава МИД Украины Сибига требует усилить давление на Россию из-за ночных ударов
Андрей Сибига. Обложка © ТАСС/ EPA / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал мировое сообщество усилить давление на Россию, чтобы заставить Москву прекратить боевые действия. Таким истеричным образом дипломат отреагировал на ночные атаки ВС РФ по военные объектам ВСУ.
«Мир должен давить на Россию, чтобы она согласилась на это [прекращение огня]», — написал Сибига на странице в соцсети X.
Сибига был взбудоражен, что Россия использовала сотни беспилотников, крылатых и баллистических ракет, нанося точные удары по объектам инфраструктуры и промышленности в ряде регионов Украины.
Напомним, что в ночь на 24 мая Киев пережил одну из наиболее интенсивных атак за время конфликта. Украинские СМИ сообщали, что нападение велось с применением дронов-камикадзе «Герань» и баллистических ракет. После этого ВСУ выразили обеспокоенность по поводу неэффективности систем ПВО Patriot, заявив, что они значительно уступают российским разработкам.