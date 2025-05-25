«Давить на Россию»: Сибига сделал заявление после масштабных ударов ВС РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал мировое сообщество усилить давление на Россию, чтобы заставить Москву прекратить боевые действия. Таким истеричным образом дипломат отреагировал на ночные атаки ВС РФ по военные объектам ВСУ.

«Мир должен давить на Россию, чтобы она согласилась на это [прекращение огня]», — написал Сибига на странице в соцсети X.