ВС РФ нанесли удары по объектам инфраструктуры в четырёх регионах Украины
На Украине повреждены объекты инфраструктуры и предприятий в четырёх регионах
ВС РФ. Обложка © Telegram / Минобороны России
Российские военные атаковали инфраструктуру и промышленные объекты в четырёх регионах Украины. В результате ночных ударов цели противника были повреждены. Об этом сообщают издания «Униан» и «Страна.ua».
Известно, что пострадали объекты в Сумской, Тернопольской, Николаевской и Хмельницкой областях. В Конотопе разрушен объект транспортной или коммунальной инфраструктуры, а в Сумах и Тернополе – промышленные предприятия. В Николаеве также зафиксированы повреждения инфраструктуры, а в Красилове – критической инфраструктуры.
Сообщения о взрывах также поступали из Киевской, Днепропетровской, Одесской, Черниговской и Харьковской областей. Несмотря на сообщения о работе ПВО, полная информация о масштабах повреждений пока не опубликована.
За последние сутки российские войска взяли под контроль три населённых пункта, включая стратегически важные Ступочки в Донецкой Народной Республике, а также Локню в Сумской области и Отрадное в ДНР. Тажке в ходе интенсивных боев за Ступочки бойцы 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск ВС РФ ликвидировали группу снайперов противника. Между тем, украинские солдаты, находящиеся на передовой, в неофициальных разговорах выражают недовольство главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, называя его «мясником» из-за некомпетентного командования, приводящего к значительным потерям.