ВС РФ нанесли удары по объектам инфраструктуры в четырёх регионах Украины

Российские военные атаковали инфраструктуру и промышленные объекты в четырёх регионах Украины. В результате ночных ударов цели противника были повреждены. Об этом сообщают издания «Униан» и «Страна.ua».

Известно, что пострадали объекты в Сумской, Тернопольской, Николаевской и Хмельницкой областях. В Конотопе разрушен объект транспортной или коммунальной инфраструктуры, а в Сумах и Тернополе – промышленные предприятия. В Николаеве также зафиксированы повреждения инфраструктуры, а в Красилове – критической инфраструктуры.