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Регион
25 мая, 05:07

В Орловской области расчёты ПВО за ночь уничтожили 16 беспилотников ВСУ

Губернатор Клычков: Над Орловской областью ночью сбито 16 вражеских дронов

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об уничтожении 16 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией региона в течение прошедшей ночи. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет. На местах происшествий работают оперативные группы, проводится проверка.

«Спасибо нашим силам ПВО за работу!» — добавил Клычков.

Расчёты ПВО уничтожили 30 беспилотников самолётного типа над Брянской областью
Расчёты ПВО уничтожили 30 беспилотников самолётного типа над Брянской областью

Ранее сообщалось об отражении масштабной атаки беспилотников на регионы России. Расчётами ПВО было перехвачено и уничтожено 95 дронов над различными регионами России. В частности, над Брянской областью сбили 30 беспилотников, над Белгородской — 20, в Курской — 17, в Орловской — 16. Также были ликвидированы БПЛА над Калужской, Тульской областями и Республикой Крым. 12 БПЛА за ночь уничтожено на подлёте к Москве.

Антон Голыбин
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