Расчёты ПВО уничтожили 30 беспилотников самолётного типа над Брянской областью
Губернатор Богомаз: ПВО отразила атаку 30 БПЛА над территорией Брянской области
ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России
Российские средства ПВО отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Брянской области. Было уничтожено 30 вражеских дронов самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Наши защитники отражают очередную вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. <...> Не снимать и не выкладывать работу ПВО!» — написал он в своём телеграм-канале.
Власти призывают жителей соблюдать спокойствие и необходимые меры безопасности.
Ранее жители Тулы сообщали о взрывах, прогремевших в небе над городом ночью. Предположительно, работает система противовоздушной обороны. В некоторых районах города и близлежащих посёлках наблюдались проблемы с электроснабжением, а также перебои в работе мобильной связи. Также ПВО отразила атаку нескольких беспилотников, летевших на Москву.