Расчёты ПВО уничтожили 30 беспилотников самолётного типа над Брянской областью

Российские средства ПВО отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Брянской области. Было уничтожено 30 вражеских дронов самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Наши защитники отражают очередную вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. <...> Не снимать и не выкладывать работу ПВО!» — написал он в своём телеграм-канале.