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24 мая, 21:40

Часть Валуйского округа Белгородской области осталась без электроснабжения

Гладков: В Белгородской области обесточены 14 населённых пунктов

Линия электропередачи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dongfang

Линия электропередачи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dongfang

В Валуйском округе Белгородской области зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«Частично без света остаётся посёлок Уразово, а также полностью сёла Долгое, Знаменка, Кукуевка, Тогобиевка, Соболевка, Сухарево, Шведуновка и хутора Дубровки, Жердевка, Нижние Мельницы, Пригородные Тополи, Лобковка и Кургашки», — написал он.

По словам губернатора, восстановительные мероприятия начнутся после получения разрешения от Министерства обороны Российской Федерации.

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А ранее Гладков рассказал, что Белгородская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. В результате были повреждены объекты связи, линии электропередач и частные дома. Также известно о двух пострадавших. У одного мужчины — ранения спины и живота, у второго — тяжёлые травмы лица.

Тимур Хингеев
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