Часть Валуйского округа Белгородской области осталась без электроснабжения
Гладков: В Белгородской области обесточены 14 населённых пунктов
Линия электропередачи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dongfang
В Валуйском округе Белгородской области зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«Частично без света остаётся посёлок Уразово, а также полностью сёла Долгое, Знаменка, Кукуевка, Тогобиевка, Соболевка, Сухарево, Шведуновка и хутора Дубровки, Жердевка, Нижние Мельницы, Пригородные Тополи, Лобковка и Кургашки», — написал он.
По словам губернатора, восстановительные мероприятия начнутся после получения разрешения от Министерства обороны Российской Федерации.
А ранее Гладков рассказал, что Белгородская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. В результате были повреждены объекты связи, линии электропередач и частные дома. Также известно о двух пострадавших. У одного мужчины — ранения спины и живота, у второго — тяжёлые травмы лица.