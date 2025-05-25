Часть Валуйского округа Белгородской области осталась без электроснабжения

В Валуйском округе Белгородской области зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«Частично без света остаётся посёлок Уразово, а также полностью сёла Долгое, Знаменка, Кукуевка, Тогобиевка, Соболевка, Сухарево, Шведуновка и хутора Дубровки, Жердевка, Нижние Мельницы, Пригородные Тополи, Лобковка и Кургашки», — написал он.

По словам губернатора, восстановительные мероприятия начнутся после получения разрешения от Министерства обороны Российской Федерации.