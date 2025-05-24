Российские войска освободили три населённых пункта в Сумской области и ДНР

За последние сутки российские войска освободили населённые пункты Локня (Сумская область), Ступочки и Отрадное (Донецкая Народная Республика). Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, в ходе боевых действий группировка «Север» установила контроль над населённым пунктом Локня в Сумской области. Южная группировка войск продвинулась и заняла Ступочки в ДНР. А Отрадное в ДНР освободила группировка войск «Восток».