Российские войска освободили три населённых пункта в Сумской области и ДНР
МО: ВС РФ освободили Локню в Сумской области, а также Ступочки и Отрадное в ДНР
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За последние сутки российские войска освободили населённые пункты Локня (Сумская область), Ступочки и Отрадное (Донецкая Народная Республика). Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, в ходе боевых действий группировка «Север» установила контроль над населённым пунктом Локня в Сумской области. Южная группировка войск продвинулась и заняла Ступочки в ДНР. А Отрадное в ДНР освободила группировка войск «Восток».
А ранее сообщалось, что в ночь на 24 мая Киев подвергся одной из самых масштабных атак с начала конфликта. По информации украинских СМИ, удар был нанесён с использованием дронов-камикадзе «Герань» в сочетании с баллистическими ракетами.