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24 мая, 09:28

Российские войска освободили три населённых пункта в Сумской области и ДНР

МО: ВС РФ освободили Локню в Сумской области, а также Ступочки и Отрадное в ДНР

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

За последние сутки российские войска освободили населённые пункты Локня (Сумская область), Ступочки и Отрадное (Донецкая Народная Республика). Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, в ходе боевых действий группировка «Север» установила контроль над населённым пунктом Локня в Сумской области. Южная группировка войск продвинулась и заняла Ступочки в ДНР. А Отрадное в ДНР освободила группировка войск «Восток».

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А ранее сообщалось, что в ночь на 24 мая Киев подвергся одной из самых масштабных атак с начала конфликта. По информации украинских СМИ, удар был нанесён с использованием дронов-камикадзе «Герань» в сочетании с баллистическими ракетами.

Наталья Демьянова
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