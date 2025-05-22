Солдаты ВСУ раскрыли подробности удара «Искандера», который испепелил полигон под Сумами

На Украине продолжают обсуждать ракетный удар ВС России по полигону в Шостке Сумской области, в результате которого было ликвидировано до 70 военных. Солдаты жалуются на командование, рассказал офицер с позывным Алекс.

Один из военнослужащих сообщил, что такие построения проходили регулярно. Солдаты предупреждали командиров о том, что не стоит так делать, ведь полигон расположен рядом с границей, и существует вероятность появления беспилотников-разведчиков. Однако командование не обращало на это внимания, считая, что «солдатам не следует вмешиваться в дела, которые их не касаются». В результате военных продолжали строить в шеренги, проводить стрельбы и другие учения.