Солдаты ВСУ раскрыли подробности удара «Искандера», который испепелил полигон под Сумами
Солдаты ВСУ рассказали об ударе «Искандера» по полигону в Шостке Сумской области
Обложка © РИА Новости / Виталий Невар
На Украине продолжают обсуждать ракетный удар ВС России по полигону в Шостке Сумской области, в результате которого было ликвидировано до 70 военных. Солдаты жалуются на командование, рассказал офицер с позывным Алекс.
Один из военнослужащих сообщил, что такие построения проходили регулярно. Солдаты предупреждали командиров о том, что не стоит так делать, ведь полигон расположен рядом с границей, и существует вероятность появления беспилотников-разведчиков. Однако командование не обращало на это внимания, считая, что «солдатам не следует вмешиваться в дела, которые их не касаются». В результате военных продолжали строить в шеренги, проводить стрельбы и другие учения.
Украинский офицер с позывным Алекс посетовал, что за три года военных действий было множество подобных инцидентов, но никто так и не сделал необходимых выводов.
Напомним, что в результате удара Армии России ракетой «Искандер» был уничтожен лагерь в Шостке под Сумами, где проходил подготовку украинский спецназ. Этот случай вызвал серьёзный резонанс в Киеве. Выжившие в лагере ВСУ винят во всём командиров, которые собрали «под открытым небом почти целый батальон». Накануне стало известно, что командир части отстранён после удара «Искандера» в лагерь спецназа ВСУ в Шостке.