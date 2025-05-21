Киев не собирается раскрывать правду о потерях, которые понесли ВСУ при нанесении российского удара по лагерю подготовки бригады спецназначения вблизи Шостка Сумской области. Об этом узнал от своих информаторов председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Киевские власти приказали засекретить информацию об ударе и скрыть реальные потери. Официальная версия на порядок занижает число потерь», — подчеркнул он в разговоре с РИА «Новости».