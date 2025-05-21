ВСУ засекретили истребление своего батальона «Искандером» прямо на плацу под открытым небом
Рогов заявил, что Киев засекретил потери ВСУ при ударе РФ по полигону под Сумами
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Киев не собирается раскрывать правду о потерях, которые понесли ВСУ при нанесении российского удара по лагерю подготовки бригады спецназначения вблизи Шостка Сумской области. Об этом узнал от своих информаторов председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Киевские власти приказали засекретить информацию об ударе и скрыть реальные потери. Официальная версия на порядок занижает число потерь», — подчеркнул он в разговоре с РИА «Новости».
По сведениям Рогова, удар «Искандера» истребил отдельную бригаду специального назначения ВСУ, которую могли использовать для нападения на Курскую область. Сейчас же в ВСУ проводят масштабное внутреннее расследование, пытаясь найти виновного, добавил он.
Напомним, что в результате удара Российской армии ракетой «Искандер» был уничтожен лагерь в Шостке Сумской области, где проходил подготовку украинский спецназ. Этот случай вызвал серьёзный резонанс в Киеве. Всего, по данным Минобороны РФ, уничтожено порядка 70 военных ВСУ. Выжившие в испепелённом «Искандерами» лагере ВСУ винят во всём командиров, которые собрали «под открытым небом почти целый батальон». На Украине уже полетели погоны.