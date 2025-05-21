Политолог раскрыл Life.ru привычку командования, из-за которой ВСУ теряют солдат, как под Сумами
Эксперт Перенджиев: Раскол в системе командования приводит ВСУ к потерям солдат
Обложка © Пресс-служба Зеленского
У ВСУ есть разобщение в системе командования, у них есть привычка друг друга обманывать. Об этом сообщил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев. По его словам, в войсках существует множество коррупционных схем и все пытаются подставить друг друга.
«Эти интриги, вражда внутренняя, попытки обмануть друг друга, они вводят серьёзный дисбаланс в систему управления вооружёнными силами Украины. Это отражается не столько на системе управления боевыми действиями, а на системе обеспечения безопасности. В данном случае мы говорим про полигон в Сумской области. Я могу предположить, что кто-то дал какую-то команду, не проконтролировал, вообще не был в курсе о каких-то мероприятиях», — отметил политолог в беседе с Life.ru.
Он отметил, что это касается и подготовки спецназовцев. Например, если речь идёт о том, чтобы поделить деньги, выделенные на их подготовку.
Поэтому тот, кто должен контролировать безопасность подготовки спецназовцев, не в курсе, что есть эти спецназовцы, что есть подготовка. За счёт всего этого мы пользуемся этим и бьём по их слабым местам.
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев
«А то, что там кричат, что надо снять командование, — снять командование можно. Вопрос, а кем они будут заменять это командование? На самом деле там придут не лучше, если вообще не хуже. Надо менять не командование, а систему управления. Это немножко другое. Потому что эта система построена на отношениях, которые в основном коррупционные. Поэтому речь идёт о том, что противодействовать надо коррупции внутри ВСУ в целом, а не просто менять командование», — заключил эксперт.
Напомним, что в результате удара российской армии ракетой «Искандер» под Сумами был уничтожен лагерь, где проходил подготовку украинский спецназ. Этот случай вызвал серьёзный резонанс в Киеве. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая снова подвергла критике главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.