Политолог раскрыл Life.ru привычку командования, из-за которой ВСУ теряют солдат, как под Сумами

У ВСУ есть разобщение в системе командования, у них есть привычка друг друга обманывать. Об этом сообщил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев. По его словам, в войсках существует множество коррупционных схем и все пытаются подставить друг друга.

«Эти интриги, вражда внутренняя, попытки обмануть друг друга, они вводят серьёзный дисбаланс в систему управления вооружёнными силами Украины. Это отражается не столько на системе управления боевыми действиями, а на системе обеспечения безопасности. В данном случае мы говорим про полигон в Сумской области. Я могу предположить, что кто-то дал какую-то команду, не проконтролировал, вообще не был в курсе о каких-то мероприятиях», — отметил политолог в беседе с Life.ru.

Он отметил, что это касается и подготовки спецназовцев. Например, если речь идёт о том, чтобы поделить деньги, выделенные на их подготовку.

Поэтому тот, кто должен контролировать безопасность подготовки спецназовцев, не в курсе, что есть эти спецназовцы, что есть подготовка. За счёт всего этого мы пользуемся этим и бьём по их слабым местам. Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев