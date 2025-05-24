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Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
24 мая, 05:01
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Киев подвергся одной из самых масштабных атак с начала спецоперации

В ночь на 24 мая украинская столица столкнулась с одной из самых масштабных атак с начала конфликта. По информации местных СМИ, удар был нанесён с использованием дронов-камикадзе «Герань» в сочетании с баллистическими ракетами.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе систем противовоздушной обороны, которые пытались отразить атаку. В то же время поступали сообщения о взрывах в Запорожье.

Порт в Одессе содрогнулся после мощного взрыва на фоне ревущей сирены
Порт в Одессе содрогнулся после мощного взрыва на фоне ревущей сирены

В ночь на 23 мая в Киеве также раздавались звуки взрывов. Однако официальные источники пока не предоставили данных о разрушениях или других последствиях.

Обложка © Kandinsky / Life.ru

Артём Гапоненко
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