Порт в Одессе содрогнулся после мощного взрыва на фоне ревущей сирены

В Одессе прогремел мощный взрыв на фоне ревущей сирены воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские СМИ.

Столб дыма. Видео © Telegram / Одесса INFO

Взрыв раздался в районе одесского порта. Столб дыма, появившийся после прилёта, видно даже из центра города. Официальных сведений о цели удара пока не поступало.