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23 мая, 11:40

Порт в Одессе содрогнулся после мощного взрыва на фоне ревущей сирены

В районе одесского порта раздался мощный взрыв на фоне воздушной тревоги

Обложка © Shutterstock /FOTODOM /Iryna Kalamurza

Обложка © Shutterstock /FOTODOM /Iryna Kalamurza

В Одессе прогремел мощный взрыв на фоне ревущей сирены воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские СМИ.

Столб дыма. Видео © Telegram / Одесса INFO

Взрыв раздался в районе одесского порта. Столб дыма, появившийся после прилёта, видно даже из центра города. Официальных сведений о цели удара пока не поступало.

Ранее ВС РФ ударили баллистической ракетой «Искандер» по базе в порту Ильичёвска в Одесской области, где украинские Вооружённые силы готовили безэкипажные катера. Первым ударом стёрло зенитный комплекс Vampire, а второй уничтожил сам комплекс.

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Владимир Озеров
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