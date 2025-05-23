Порт в Одессе содрогнулся после мощного взрыва на фоне ревущей сирены
В районе одесского порта раздался мощный взрыв на фоне воздушной тревоги
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В Одессе прогремел мощный взрыв на фоне ревущей сирены воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские СМИ.
Столб дыма. Видео © Telegram / Одесса INFO
Взрыв раздался в районе одесского порта. Столб дыма, появившийся после прилёта, видно даже из центра города. Официальных сведений о цели удара пока не поступало.
Ранее ВС РФ ударили баллистической ракетой «Искандер» по базе в порту Ильичёвска в Одесской области, где украинские Вооружённые силы готовили безэкипажные катера. Первым ударом стёрло зенитный комплекс Vampire, а второй уничтожил сам комплекс.