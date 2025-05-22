В Одессе неравнодушный таксист с битой пытался отбить украинца у военкомов

В Одессе таксист начал преследовать автомобиль сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), чтобы освободить задержанных граждан. Видео с агрессивной погоней разлетелось по соцсетям.

В Одессе таксист пригрозил битой сотруднику ТЦК, требуя освободить задержанного. Видео © Соцсети

Водитель грозился избить битой военкома, но получил «разряд» из перцового баллончика. В итоге освободить никого не удалось. Задержанный, видимо, был настолько запуган, что остался сидеть в авто.