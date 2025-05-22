В Одессе неравнодушный таксист с битой пытался отбить украинца у военкомов
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В Одессе таксист начал преследовать автомобиль сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), чтобы освободить задержанных граждан. Видео с агрессивной погоней разлетелось по соцсетям.
В Одессе таксист пригрозил битой сотруднику ТЦК, требуя освободить задержанного. Видео © Соцсети
Водитель грозился избить битой военкома, но получил «разряд» из перцового баллончика. В итоге освободить никого не удалось. Задержанный, видимо, был настолько запуган, что остался сидеть в авто.
Ранее Life.ru рассказывал о случае произвола со стороны сотрудников харьковского ТЦК. Там военком избил 49-летнего мужчину, которого незаконно удерживали в военкомате. Пострадавший был госпитализирован, полиция открыла уголовное производство. В Харьковском областном военкомате сообщили, что, согласно предварительной информации, причиной конфликта стало взаимное недопонимание.