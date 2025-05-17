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17 мая, 13:15

В Раде призвали запретить сотрудникам ТЦК носить военную форму

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Сотрудники украинских ТЦК не должны носить военную форму, для них необходимо разработать отдельное обмундирование. Об этом говорится в обращении нардепа Алексея Гончаренко* в украинский кабмин. Парламентарий считает, что военкомы дискредитируют военнослужащих, из-за чего последних начинают бояться в народе.

«Военные стали стесняться надевать «пиксель». Косые взгляды, люди разбегаются в разные стороны только чтобы тебя обойти, а в крайних случаях доходит даже до драки. Настоящие военные, защищающие нашу страну на фронте, не могут больше носить свою форму, выходя на улицу во время отпуска. Это недопустимо. И это нужно решить», — утверждает он.

Гончаренко* добавил, что должно быть две формы. Одна — чтобы носить с гордостью, а другая — для ТЦК.

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Сложно сказать, будет ли принята правительством Незалежной эта инициатива. Не исключено, что военную форму запретят носить бойцам ВСУ, учитывая какой необъяснимый пиетет испытывают к военкомам в некоторых кругах украинского общества. Вот пример: на днях священник ПЦУ Алексей Филюк благословил своих прихожан на то, чтобы сдавать в ТЦК родных. Он сказал, что в том, чтобы сообщить об «ухилянте», не будет ничего греховного. Впрочем, он уточнил, что имеет в виду тех, кто действительно плохо себя ведёт — прикладывается к бутылке или бьёт жену и детей.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Юрий Лысенко
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