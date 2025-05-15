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15 мая, 19:20

Украинский священник объяснил, почему сдать тестя в ТЦК — не грех

Священник из Тернополя разрешил сдавать пьющих родственников в ТЦК

Священник украинской церкви Алексей Филюк разрешил прихожанам сдавать в ТЦК родственников. Видео с такой рекомендацией быстро разлетелось по социальным сетям. По словам служителя, «греха не будет», если рассказать военкомату об ухилянте с дурным поведением. При этом он подчеркнул, что речь идёт о тех, кто причиняет вред семье — выпивает, проявляет агрессию к жене и детям.

Украинский священник разрешил сдавать тестя в ТЦК. Видео © Украинские соцсети

«Если нет маленьких детей под опекой, не инвалид, то можно… В тюрьму сажать не надо, в подвал не надо, в ТЦК, чтобы служил, — нормально», — сказал он.

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Ранее Life.ru уже сообщал, что мужчины призывного возраста на Украине платят примерно 10 тысяч долларов, чтобы пересечь границу и избежать мобилизации. Тем, у кого нет такой суммы, приходится тяжелее. К примеру, в Одессе отец в отчаянии взял ружьё и пришёл в ТЦК, чтобы освободить сына, задержанного сотрудниками военкомата. Однако спасти его не получилось — мужчину задержали.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Александра Мышляева
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