Территориальные центры комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) ежегодно получают взяток на сумму от 0,8 до 2,1 млрд евро. Об этом заявил депутат Верховной рады Дмитрий Микиша.

«Это не попасть (на набор) и, в целом, списаться. Или попасть чуть позже, чтобы на тебя закрыли глаза на какое-то время, а твоё дело переложили с верхней папочки вниз, обновить данные. Чтобы это произошло быстрее, они называют определённую сумму», – заявил Микиша.