Украинские военкомы гребут взятки с уклонистов миллиардами евро, заявили в Раде
Депутат Рады Микиша: Ежегодные взятки ТЦК Украины достигают 2,1 млрд евро
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova
Территориальные центры комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) ежегодно получают взяток на сумму от 0,8 до 2,1 млрд евро. Об этом заявил депутат Верховной рады Дмитрий Микиша.
«Это не попасть (на набор) и, в целом, списаться. Или попасть чуть позже, чтобы на тебя закрыли глаза на какое-то время, а твоё дело переложили с верхней папочки вниз, обновить данные. Чтобы это произошло быстрее, они называют определённую сумму», – заявил Микиша.
Ранее Life.ru уже сообщал, что мужчины призывного возраста на Украине платят около 10 тысяч долларов, чтобы выехать из страны и избежать военной службы. Сложнее приходится тем, у кого таких денег нет. Так, например, отчаявшийся отец из Одессы вооружился ружьём и явился в ТЦК, чтобы вызволить своего сына, которого поймали сотрудники украинского военкомата. Но спасти парня не удалось, так как родитель сам оказался задержан.