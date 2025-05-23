Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги

В Киеве прогремело несколько взрывов. Перед этим на территории украинской столицы объявили воздушную тревогу.

О каких-либо разрушениях и других последствиях взрывов официальных сообщений пока не было. Режим предупреждения об угрозе с воздуха продолжает действовать в нескольких областях подконтрольной Киеву территории.

Воздушную тревогу объявили в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Черниговской и Черкасской областях.