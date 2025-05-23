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23 мая, 19:21

Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги

В Киеве прогремело несколько взрывов. Перед этим на территории украинской столицы объявили воздушную тревогу.

О каких-либо разрушениях и других последствиях взрывов официальных сообщений пока не было. Режим предупреждения об угрозе с воздуха продолжает действовать в нескольких областях подконтрольной Киеву территории.

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Воздушную тревогу объявили в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Черниговской и Черкасской областях.

Как сообщал Life.ru, российские военные перешли к использованию на передовой тактики «тройного удушающего захвата». Она обеспечивает постепенное, но стабильное продвижение.

Обложка © Freepik / rawpixel.com

Лия Мурадьян
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