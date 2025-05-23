JPMorgan выделил 4 главных сценария итога конфликта на Украине и спрогнозировал сроки

Инвестиционный банк JPMorgan Chase в своём первом геополитическом докладе предположил возможное завершение войны на Украине уже во втором квартале 2024. Аналитики считают, что конфликт вступил в завершающую стадию и выделили четыре основных сценария развития событий.

Наиболее вероятным (50%) назван «грузинский» вариант. Он подразумевает, что Украина не получит надёжных гарантий безопасности, а после нескольких смен власти попадёт в сферу влияния России. С вероятностью 20% возможен «израильский» сценарий. Киев получит западные гарантии безопасности, но ввода войск на украинскую территорию не будет, страна останется милитализированной.

Сценариям «Южная Корея» и «Беларусь» дают по 15%. Первый предполагает размещение на Украине европейского военного контингента с американскими разведданными и гарантиями помощи Штатов в случае возобновления конфликта. А согласно второму варианту Незалежная не получит никаких гарантий безопасности, зато российские условия завершения конфликта будут удовлетворены в полном объёме и Украина «зависима» от Москвы.