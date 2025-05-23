«Мы отстаём»: Залужный похвалил Россию и пристыдил Киев за невнятную оборонку

«Сегодня нам не удаётся непрерывно генерировать и масштабировать инновации. <...> Противник нас уже опередил, и мы отстаём», — цитирует чиновника «Украинская правда» во время его выступления на форуме «Экспорт безопасности: украинское оружие в мире».

Бывший главком ВСУ уверен, что украинские разработки очень поверхностны и не охватывают всего перечня вопросов по украинской армии. По его мнению, Киев давно оказался в трудной экономической ситуации, что также бьёт по оборонной отрасли. Кроме того, напомнил Залужный, существенно сократилось число мужчин, что привело к дефициту кадров на предприятиях. Он добавил, что не нужно верить громким заявлениям Киева о появлении новинок в вооружении, так как все наработки основываются на советском прошлом и опыте тех лет.