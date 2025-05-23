«Мы отстаём»: Залужный похвалил Россию и пристыдил Киев за невнятную оборонку
Экс-главком ВСУ Залужный: Украина отстаёт от России в области новинок для армии
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Россия намного опередила украинскую сторону в вопросах разработки вооружения и военных технологий. Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас должность посла Украины в Лондоне.
«Сегодня нам не удаётся непрерывно генерировать и масштабировать инновации. <...> Противник нас уже опередил, и мы отстаём», — цитирует чиновника «Украинская правда» во время его выступления на форуме «Экспорт безопасности: украинское оружие в мире».
Бывший главком ВСУ уверен, что украинские разработки очень поверхностны и не охватывают всего перечня вопросов по украинской армии. По его мнению, Киев давно оказался в трудной экономической ситуации, что также бьёт по оборонной отрасли. Кроме того, напомнил Залужный, существенно сократилось число мужчин, что привело к дефициту кадров на предприятиях. Он добавил, что не нужно верить громким заявлениям Киева о появлении новинок в вооружении, так как все наработки основываются на советском прошлом и опыте тех лет.
Ранее военный эксперт Евгений Михайлов заявил, что Киев ведёт охоту на «русские мозги» при поддержке британской разведки и западных спецслужб. Эксперт обращает внимание на этническую близость двух народов, чем активно пользуются украинские спецслужбы для создания агентурной сети в российском тылу.