Военный эксперт уличил Киев и британскую разведку в охоте на «русские мозги»

Киев ведёт охоту на «русские мозги» при поддержке британской разведки и западных спецслужб. Об этом в беседе с «Царьградом» рассказал военный эксперт Евгений Михайлов.

«Многих учёных переманили на Запад в своё время, но многие остались. А Запад всегда воровал наши секреты. Сейчас в условиях фактически военной экономики прежде всего в интересах противника ликвидировать наших ведущих учёных и генералов. Поэтому Украина совместно с Глобальным Западом уничтожает наши «мозги», если не получается их выкрасть», — сказал эксперт.

Михайлов указывает, что эффективность вражеских диверсионных акций на российской территории связана с наличием внутренних нелояльных элементов. Среди них, по его данным, присутствуют законсервированные группы украинских экстремистов, завербованные агенты, незаметно проникшие через границу, а также недавно получившие российское гражданство выходцы с Украины. Эксперт обращает внимание на этническую близость двух народов, чем активно пользуются украинские спецслужбы для создания агентурной сети в российском тылу.