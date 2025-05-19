Военный эксперт уличил Киев и британскую разведку в охоте на «русские мозги»
Военный эксперт Михайлов: Киев ведёт охоту на российских учёных
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Киев ведёт охоту на «русские мозги» при поддержке британской разведки и западных спецслужб. Об этом в беседе с «Царьградом» рассказал военный эксперт Евгений Михайлов.
«Многих учёных переманили на Запад в своё время, но многие остались. А Запад всегда воровал наши секреты. Сейчас в условиях фактически военной экономики прежде всего в интересах противника ликвидировать наших ведущих учёных и генералов. Поэтому Украина совместно с Глобальным Западом уничтожает наши «мозги», если не получается их выкрасть», — сказал эксперт.
Михайлов указывает, что эффективность вражеских диверсионных акций на российской территории связана с наличием внутренних нелояльных элементов. Среди них, по его данным, присутствуют законсервированные группы украинских экстремистов, завербованные агенты, незаметно проникшие через границу, а также недавно получившие российское гражданство выходцы с Украины. Эксперт обращает внимание на этническую близость двух народов, чем активно пользуются украинские спецслужбы для создания агентурной сети в российском тылу.
Ранее стало известно, что в Крыму в государственной измене обвинили местного жителя Олега Лысенко. Бизнесмен перечислил средства на счет, связанный с Вооружёнными силами Украины. Сам он отверг все выдвинутые обвинения и подал ходатайство о смягчении меры пресечения, сославшись на ухудшение состояния здоровья.