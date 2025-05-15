ФСБ завела дела о госизмене против двух жителей Севастополя за работу на СБУ

В Севастополе два местных жителя стали фигурантами уголовных дел по статье о государственной измене. По данным ФСБ по Республике Крым и Севастополю, их подозревают в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ), а именно в сборе данных и подготовке терактов, направленных против российских военных.

Один из подозреваемых, 53-летний севастополец, был завербован представителем СБУ через Telegram. Он получил задание достать из тайника на кладбище мобильный телефон, предназначенный для секретной связи с иностранной спецслужбой. Предполагается, что мужчина должен был передавать СБУ информацию о местоположении военной техники и вооружения Российской армии в Севастополе.

«Второй задержанный, 51-летний житель города, был завербован разоблачённым агентом СБУ. По его заданию мужчина осуществил сбор и передачу сведений о расположенных в городе объектах ВС РФ. Информация была передана иностранной разведке для использования при нанесении ракетных ударов. Кроме того, мужчина хранил по месту жительства компоненты самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 275 УК РФ (государственная измена). Она предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.