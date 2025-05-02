В Москве возбудили дело о госизмене против мужчины по фамилии Силаев
В Мещанский суд Москвы поступило новое дело о государственной измене
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Мещанский районный суд Москвы получил ходатайство о применении меры пресечения в виде ареста для Силаева В.А., обвиняемого по статье 275 УК РФ о государственной измене.
Согласно данным карточки дела, зарегистрированного 30 апреля, рассмотрение вопроса о заключении под стражу было запланировано на 1 мая. Детали дела неизвестны.
Также СК обвинил жителя Крыма Олега Лысенко в совершении преступления, предусмотренного статьёй о госизмене. По версии следствия, бизнесмен перевёл денежные средства на счёт, связанный с ВСУ. До этого в Крыму была задержана женщина по подозрению в госизмене за передачу данных Киеву.