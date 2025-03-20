В Джанкойском районе Крыма задержали женщину, подозреваемую в госизмене. Она передавала разведке Украины координаты военных объектов ВС РФ. Об этом сообщает УФСБ России по Севастополю.

Жительница Крыма передавала ВСУ данные о российской ПВО и военной технике. Видео © ЦОС ФСБ

«28-летняя женщина вступила в один из украинских каналов мессенджера «телеграм» и предложила свои услуги по сбору информации о местах расположения военных аэродромов, средств ПВО и специальной техники, координатах воинских перевозок и другой информации, интересующей украинскую сторону», — говорится в сообщении.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей грозит 20 лет тюрьмы.