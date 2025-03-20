Жительница Крыма передавала ВСУ данные о российской ПВО и военной технике
В Крыму задержана женщина по подозрению в госизмене за передачу данных Киеву
В Джанкойском районе Крыма задержали женщину, подозреваемую в госизмене. Она передавала разведке Украины координаты военных объектов ВС РФ. Об этом сообщает УФСБ России по Севастополю.
Жительница Крыма передавала ВСУ данные о российской ПВО и военной технике. Видео © ЦОС ФСБ
«28-летняя женщина вступила в один из украинских каналов мессенджера «телеграм» и предложила свои услуги по сбору информации о местах расположения военных аэродромов, средств ПВО и специальной техники, координатах воинских перевозок и другой информации, интересующей украинскую сторону», — говорится в сообщении.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей грозит 20 лет тюрьмы.
Недавно на Кубани задержали гражданина РФ, обвиняемого в передаче украинским спецслужбам данных о военных объектах. В его отношении возбуждено уголовное дело о государственной измене. Он сам проявил инициативу в сотрудничестве с Киевом.
ЦОС ФСБ