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20 марта, 06:55

Жительница Крыма передавала ВСУ данные о российской ПВО и военной технике

В Крыму задержана женщина по подозрению в госизмене за передачу данных Киеву

В Джанкойском районе Крыма задержали женщину, подозреваемую в госизмене. Она передавала разведке Украины координаты военных объектов ВС РФ. Об этом сообщает УФСБ России по Севастополю.

Жительница Крыма передавала ВСУ данные о российской ПВО и военной технике. Видео © ЦОС ФСБ

«28-летняя женщина вступила в один из украинских каналов мессенджера «телеграм» и предложила свои услуги по сбору информации о местах расположения военных аэродромов, средств ПВО и специальной техники, координатах воинских перевозок и другой информации, интересующей украинскую сторону», — говорится в сообщении.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей грозит 20 лет тюрьмы.

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Недавно на Кубани задержали гражданина РФ, обвиняемого в передаче украинским спецслужбам данных о военных объектах. В его отношении возбуждено уголовное дело о государственной измене. Он сам проявил инициативу в сотрудничестве с Киевом.

Обложка ©

ЦОС ФСБ

Николай Рюмин
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