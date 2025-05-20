В США поставили под вопрос новую военную помощь Киеву
Рубио: США не прекратили поставлять оружие Киеву, но не планируют новой помощи
Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy
Администрация президента США не собирается инициировать новые программы помощи Украине, ограничиваясь текущими поставками, предусмотренными ранее утверждёнными соглашениями. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио.
«США не прекратили поставки оружия Украине», — сказал он.
При этом Рубио уточнил, что решения о возможности формирования новых пакетов помощи Киеву пока не вынесено.
Ранее стало известно, что Россия, как утверждается, выдвинула два ключевых запроса для прекращения конфликта на Украине. Первый — полное выведение украинских вооружённых сил с территорий четырёх регионов, на которые претендует РФ. Второй — требование к Западу прекратить военную помощь украинской стороне.