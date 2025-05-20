В США поставили под вопрос новую военную помощь Киеву

При этом Рубио уточнил, что решения о возможности формирования новых пакетов помощи Киеву пока не вынесено.

Рубио заявил, что в США хотят мира, а в Европе — войны

Рубио заявил, что в США хотят мира, а в Европе — войны

Ранее стало известно, что Россия, как утверждается, выдвинула два ключевых запроса для прекращения конфликта на Украине. Первый — полное выведение украинских вооружённых сил с территорий четырёх регионов, на которые претендует РФ. Второй — требование к Западу прекратить военную помощь украинской стороне.