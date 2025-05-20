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Регион
20 мая, 05:09

Рубио заявил, что в США хотят мира, а в Европе — войны

Госсекретарь США уличил Европу в желании продолжения конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Crush Rush

Госсекретарь США Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Crush Rush

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в Риме ему довелось услышать неожиданные мнения о стремлении Европы к конфликтам. По его словам, один из кардиналов, с которым он беседовал, удивился, что американский президент выступает за мир, тогда как некоторые европейские лидеры настойчиво призывают к военным действиям.

«Один из кардиналов, с которым я встречался, сказал, очень необычно для нас, что американский президент хочет мира, а некоторые европейцы постоянно призывают к военным делам, как будто мир перевернулся», — высказался Рубио.

Рубио также подчеркнул, что президент Дональд Трамп стремится избегать чрезмерных расходов на оборону, предпочитая направлять средства на развитие экономики.

Европейских лидеров удивила позиция Трампа по антироссийским мерам
Европейских лидеров удивила позиция Трампа по антироссийским мерам

Ранее Трамп и Путин провели телефонный разговор, их беседа длилась два часа. Как отметил российский лидер, диалог был «содержательным и интересным». Разговор начался с поздравлений главы США, который недавно стал дедушкой в 11-й раз, а продолжился темой урегулирования конфликта на Украине.

Оксана Попова
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