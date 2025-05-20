Рубио заявил, что в США хотят мира, а в Европе — войны
Госсекретарь США уличил Европу в желании продолжения конфликта на Украине
Госсекретарь США Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Crush Rush
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в Риме ему довелось услышать неожиданные мнения о стремлении Европы к конфликтам. По его словам, один из кардиналов, с которым он беседовал, удивился, что американский президент выступает за мир, тогда как некоторые европейские лидеры настойчиво призывают к военным действиям.
«Один из кардиналов, с которым я встречался, сказал, очень необычно для нас, что американский президент хочет мира, а некоторые европейцы постоянно призывают к военным делам, как будто мир перевернулся», — высказался Рубио.
Рубио также подчеркнул, что президент Дональд Трамп стремится избегать чрезмерных расходов на оборону, предпочитая направлять средства на развитие экономики.
Ранее Трамп и Путин провели телефонный разговор, их беседа длилась два часа. Как отметил российский лидер, диалог был «содержательным и интересным». Разговор начался с поздравлений главы США, который недавно стал дедушкой в 11-й раз, а продолжился темой урегулирования конфликта на Украине.