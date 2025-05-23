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23 мая, 14:13

Пентагон решил отказаться от «решалы‎» по вопросам России и Украины

Defence News: Пентагон намерен отдать управление по делам РФ, Украины и Евразии

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Keith J Finks

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Keith J Finks

В Пентагоне хотят передать управление по вопросам России, Украины и Евразии подразделению, которое курирует Европу и НАТО. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на источники.

«В рамках более масштабных перестановок в политическом аппарате Пентагона управление по делам России, Украины и Евразии будет передано в ведение отдельного управления, занимающегося вопросами Европы и НАТО», - говорится в материале.

Авторы указали, что работу управления это не нарушит. Даже сотрудников увольнять, скорее всего, не придётся. Однако такая рокировка снизит ранг подразделения, которое являлось одним из самых важных в Пентагоне. По данным журналистов, после начала СВО это «некогда относительно малоизвестное ведомство помогало формировать политику США в отношении конфликта и распоряжаться военной помощью для Украины». Источники добавили, что окончательно решения на этот счёт пока нет.

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Ранее в Верховной раде заявили, что президент США Трамп больше не заинтересован в поддержке Украины, поскольку он уже получил свой «кусок пирога». В Италии считают, что теперь вся нагрузка, связанная с помощью Киеву будет переложена целиком на Европу.

Владимир Озеров
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