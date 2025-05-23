Пентагон решил отказаться от «решалы‎» по вопросам России и Украины

В Пентагоне хотят передать управление по вопросам России, Украины и Евразии подразделению, которое курирует Европу и НАТО. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на источники.

«В рамках более масштабных перестановок в политическом аппарате Пентагона управление по делам России, Украины и Евразии будет передано в ведение отдельного управления, занимающегося вопросами Европы и НАТО», - говорится в материале.

Авторы указали, что работу управления это не нарушит. Даже сотрудников увольнять, скорее всего, не придётся. Однако такая рокировка снизит ранг подразделения, которое являлось одним из самых важных в Пентагоне. По данным журналистов, после начала СВО это «некогда относительно малоизвестное ведомство помогало формировать политику США в отношении конфликта и распоряжаться военной помощью для Украины». Источники добавили, что окончательно решения на этот счёт пока нет.