Пентагон решил отказаться от «решалы» по вопросам России и Украины
Defence News: Пентагон намерен отдать управление по делам РФ, Украины и Евразии
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В Пентагоне хотят передать управление по вопросам России, Украины и Евразии подразделению, которое курирует Европу и НАТО. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на источники.
«В рамках более масштабных перестановок в политическом аппарате Пентагона управление по делам России, Украины и Евразии будет передано в ведение отдельного управления, занимающегося вопросами Европы и НАТО», - говорится в материале.
Авторы указали, что работу управления это не нарушит. Даже сотрудников увольнять, скорее всего, не придётся. Однако такая рокировка снизит ранг подразделения, которое являлось одним из самых важных в Пентагоне. По данным журналистов, после начала СВО это «некогда относительно малоизвестное ведомство помогало формировать политику США в отношении конфликта и распоряжаться военной помощью для Украины». Источники добавили, что окончательно решения на этот счёт пока нет.
Ранее в Верховной раде заявили, что президент США Трамп больше не заинтересован в поддержке Украины, поскольку он уже получил свой «кусок пирога». В Италии считают, что теперь вся нагрузка, связанная с помощью Киеву будет переложена целиком на Европу.