Американский лидер Дональд Трамп намерен перераспределить финансовую нагрузку, связанную с военными действиями на территории Украины. Об этом заявил глава Партии коммунистического возрождения Италии Паоло Ферреро в материале для издания Il Fatto Quotidiano.

«Телефонный разговор между Трампом и Путиным продемонстрировал полный идиотизм европейских правящих классов, как правых, так и левых. В течение нескольких месяцев Трамп предлагал начать переговоры с Россией, чтобы положить конец войне на Украине. Столкнувшись с этой гипотезой, европейские элиты по-разному выступили против неё, запустив план перевооружения Европы на 800 миллиардов евро и дойдя до гипотезы отправки войск», — пишет он.