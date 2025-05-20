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Регион
20 мая, 19:37

В Италии заявили, что Трамп хочет переложить финансовую нагрузку по Украине на Европу

Fatto Quotidiano: Трамп рассчитывает, что ЕС возьмёт на себя расходы по Украине

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Американский лидер Дональд Трамп намерен перераспределить финансовую нагрузку, связанную с военными действиями на территории Украины. Об этом заявил глава Партии коммунистического возрождения Италии Паоло Ферреро в материале для издания Il Fatto Quotidiano.

«Телефонный разговор между Трампом и Путиным продемонстрировал полный идиотизм европейских правящих классов, как правых, так и левых. В течение нескольких месяцев Трамп предлагал начать переговоры с Россией, чтобы положить конец войне на Украине. Столкнувшись с этой гипотезой, европейские элиты по-разному выступили против неё, запустив план перевооружения Европы на 800 миллиардов евро и дойдя до гипотезы отправки войск», — пишет он.

Автор статьи указывает, что подобные меры идут вразрез с интересами населения стран Европы, поскольку ведут к дополнительным бюджетным тратам и экономическим потерям, связанным с перевооружением. Он считает, что действия Брюсселя направлены не на поиск выхода из кризиса, а на углубление конфронтации с Россией.

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Напомним, что телефонный разговор лидеров России и США состоялся 19 мая и длился более двух часов. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков рассказал о чём, разговаривали президенты. А недавно Белый дом предложил Кремлю включить в проект меморандума по урегулированию конфликта на Незалежной такие предложения, которые могли бы быть приняты, а не отвергнуты с порога.

Тимур Хингеев
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