Трамп попросил Путина об услуге в связи с Украиной

Президент США Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским сообщил, что призвал президента России Владимира Путина включить в проект меморандума по урегулированию конфликта на Украине такие предложения, которые могли бы быть приняты, а не отвергнуты с порога. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источник, знакомый с содержанием беседы.

«Трамп подчеркнул, что попросил Путина представить «что-то, с чем можно согласиться», а не вариант, который будет немедленно отклонён», — приводит издание слова собеседника.