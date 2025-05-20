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Регион
20 мая, 12:23

Трамп попросил Путина об услуге в связи с Украиной

Axios: Трамп попросил Путина предложить Украине то, с чем она может согласиться

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Президент США Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским сообщил, что призвал президента России Владимира Путина включить в проект меморандума по урегулированию конфликта на Украине такие предложения, которые могли бы быть приняты, а не отвергнуты с порога. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источник, знакомый с содержанием беседы.

«Трамп подчеркнул, что попросил Путина представить «что-то, с чем можно согласиться», а не вариант, который будет немедленно отклонён», — приводит издание слова собеседника.

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Телефонный разговор между Трампом и Путиным состоялся в понедельник и, по словам российского лидера, длился более двух часов. Обсуждение коснулось в том числе и путей мирного урегулирования ситуации на Украине. Путин отметил, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом, который мог бы лечь в основу будущего мирного соглашения. Со своей стороны Трамп заявил, что не будет вводить новые санкции против России, поскольку, по его словам, «есть шанс» на достижение договорённости.

Марина Фещенко
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