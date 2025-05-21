В Раде объяснили, почему Трамп не выступит на стороне Украины

Американский президент Дональд Трамп не собирается продолжать поддерживать Украину лишь потому, что уже выжал из неё максимальную выгоду. Сейчас лидер США заинтересован во Владимире Зеленском только из-за возможности через него делать политические уступки России. Таким мнением поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский в соцсети.

«Он (Трамп — прим. Life.ru) хочет получить выгоды с обеих сторон, не инвестируя ни в одну из них, и не принимая их риски. Это ключ, почему Трамп не выступит на стороне Украины. <...> Он на это не пойдёт. Более того, с Украины он всё возможное уже получил», — пишет нардеп.