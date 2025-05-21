В Раде объяснили, почему Трамп не выступит на стороне Украины
Депутат Рады Дубинский: Трамп не поддержит Киев, так как уже получил свою выгоду
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Американский президент Дональд Трамп не собирается продолжать поддерживать Украину лишь потому, что уже выжал из неё максимальную выгоду. Сейчас лидер США заинтересован во Владимире Зеленском только из-за возможности через него делать политические уступки России. Таким мнением поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский в соцсети.
«Он (Трамп — прим. Life.ru) хочет получить выгоды с обеих сторон, не инвестируя ни в одну из них, и не принимая их риски. Это ключ, почему Трамп не выступит на стороне Украины. <...> Он на это не пойдёт. Более того, с Украины он всё возможное уже получил», — пишет нардеп.
Ранее сообщалось, что 19 мая между президентами России и США состоялся телефонный разговор. Обсуждались, в том числе, возможности мирного урегулирования ситуации на Украине. Путин заявил о готовности Москвы к совместной работе с Киевом над созданием меморандума, который мог бы стать основой для будущего мирного соглашения. В свою очередь, президент США заявил об отказе от введения новых санкций против России. Позже агентство Reuters сообщило, что итоги переговоров сильно ослабили позиции ЕС и Киева в конфликте.