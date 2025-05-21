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Регион
21 мая, 05:45

Украина и Европа испугались итогов разговора Путина и Трампа

Reuters: Разговор Путина и Трампа будет трудно принять на Украине и в Европе

Владимир Путин, Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Владимир Путин, Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом серьёзно ослабил политические позиции Европы и Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Для Украины и её союзников, которые потратили месяцы, пытаясь привлечь Дональда Трампа на свою сторону, всё вернулось на круги своя. <…> Киев также очень обеспокоен заявлением Трампа, что посредническая роль США будет ограничена», — указано в статье.

Кроме того, европейские политические деятели были «шокированы» отсутствием каких-либо ультимативных требований со стороны президента США к главе российского государства.

«Исход телефонного разговора будет особенно трудно принять», — заключило агентство.

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Напомним, что телефонный разговор между президентами России и США состоялся в понедельник, 19 мая, и, по словам российского лидера, продолжался более двух часов. В ходе беседы обсуждались, в том числе, возможности мирного урегулирования ситуации на Украине. Путин заявил о готовности Москвы к совместной работе с Киевом над созданием меморандума, который мог бы стать основой для будущего мирного соглашения. В свою очередь, президент США заявил об отказе от введения новых санкций против России, мотивируя это наличием «шанса» на достижение договоренности.

Наталья Афонина
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