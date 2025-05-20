Разведчик и шоумен: Эксперт рассказал, почему Путин и Трамп так по-разному оценили переговоры

Мы снова видим, как подаётся информация от человека, который работал в разведке, от человека, который очень осторожен в своих высказываниях, который очень взвешенно принимает решения и который понимает, что слово — это оружие, и этим словом можно, по-русски говоря, «наделать дел». <...> На второй стороне второй человек нам заявляет, я говорю сейчас о Дональде Трампе, что немедленно начнётся переговорный процесс, что вот мы уже близки к миру, что мы сейчас уже в Ватикане готовы встретиться.