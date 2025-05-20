Разведчик и шоумен: Эксперт рассказал, почему Путин и Трамп так по-разному оценили переговоры
Эксперт Кобелюк: Путин и Трамп оценивали телефонный разговор с разных позиций
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru
Президент России Владимир Путин, как человек, который долго работал в разведке, всегда осторожничает в своих высказываниях. Вчерашние его комментарии по поводу переговоров с коллегой из США Дональдом Трампом были сдержанными, но содержательными. А вот американский лидер не стесняется громких заявлений и обещаний. Эксперт по переговорам и деловому протоколу Алексей Кобелюк объяснил в беседе с Life.ru, почему президенты так по-разному описывают ситуацию.
Мы снова видим, как подаётся информация от человека, который работал в разведке, от человека, который очень осторожен в своих высказываниях, который очень взвешенно принимает решения и который понимает, что слово — это оружие, и этим словом можно, по-русски говоря, «наделать дел». <...> На второй стороне второй человек нам заявляет, я говорю сейчас о Дональде Трампе, что немедленно начнётся переговорный процесс, что вот мы уже близки к миру, что мы сейчас уже в Ватикане готовы встретиться.
Переговоры между Путиным и Трампом, длившиеся два часа, охватили не только украинский кризис, но и другие вопросы. При этом Трамп активно использовал социальные сети для освещения именно украинской темы, что, по мнению собеседника Life.ru, отражает его стремление к роли глобального миротворца. Путин же придерживался более осторожной линии, и основные сведения о содержании беседы стали известны благодаря его помощникам.
«С точки зрения аналитики того, как предоставляется информация, мы снова видим две позиции. Это позиция очень осторожного, очень грамотного человека, который аккуратно относится и взвешивает каждое своё слово. И позиция человека, который является шоуменом, актёром, который знает, что такое хайп, который понимает, что от него ждут ярких и таких знаковых заявлений, чем он и кормит, скажем так, зрителей масс-медиа, чем он и занимается», — подытожил эксперт.
Напомним, что 19 мая Трамп и Путин провели переговоры, которые продлились более двух часов. Life.ru публиковал полное заявление Путина по итогам беседы. После разговора с Путиным Трамп, в свою очередь, анонсировал немедленные переговоры между РФ и Киевом о прекращении огня.