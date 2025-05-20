Ушаков: Путин и Трамп обсудили боевое братство СССР и США в годы Второй мировой

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп накануне в телефонном разговоре обсуждали боевое братство СССР и США в годы Второй мировой войны. Об этом сообщил помощник лидера РФ по внешнеполитической деятельности Юрий Ушаков. По его словам, глава Белого дома выразил сожаление, что Вашингтон и Москва сегодня разобщены, в то время как Путин напомнил о недавних действиях Украины перед Днём Победы.

Ушаков отметил, что лидеры стран много и с теплотой говорили о том, что Советский Союз и Соединённые Штаты Америки были союзниками во время Второй мировой войны, вместе сражались против нацистской Германии и милитаристской Японии.

«Трамп помнит об этом боевом братстве и с сожалением говорил о том, что по странным обстоятельствам наши страны сегодня не только не вместе, но и весьма далеки друг от друга», — сказал помощник президента РФ.