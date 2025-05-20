Ушаков: Путин и Трамп обсудили боевое братство СССР и США в годы Второй мировой
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP
Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп накануне в телефонном разговоре обсуждали боевое братство СССР и США в годы Второй мировой войны. Об этом сообщил помощник лидера РФ по внешнеполитической деятельности Юрий Ушаков. По его словам, глава Белого дома выразил сожаление, что Вашингтон и Москва сегодня разобщены, в то время как Путин напомнил о недавних действиях Украины перед Днём Победы.
Ушаков отметил, что лидеры стран много и с теплотой говорили о том, что Советский Союз и Соединённые Штаты Америки были союзниками во время Второй мировой войны, вместе сражались против нацистской Германии и милитаристской Японии.
«Трамп помнит об этом боевом братстве и с сожалением говорил о том, что по странным обстоятельствам наши страны сегодня не только не вместе, но и весьма далеки друг от друга», — сказал помощник президента РФ.
Ранее Ушаков сообщил, что Путин в ходе вчерашней телефонной беседы с Дональдом Трампом упомянул о нейтрализации угроз терактов в районе Кремля и Красной площади в ночь на 7 мая. Президент РФ также рассказал о массовых атаках беспилотников перед Днём Победы.
Напомним, 19 мая президенты РФ и США провели телефонный разговор. Лидер РФ общался с заокеанским коллегой из образовательного центра «Сириус». Диалог глав государства длился более двух часов. В Кремле раскрыли, о чём говорили президенты. После разговора глава Белого дома анонсировал немедленные переговоры между Москвой и Киевом о прекращении огня.