Путин подтвердил Трампу стремление к справедливому разрешению украинского конфликта
Лавров: Путин сообщил Трампу, что РФ выступает за справедливое урегулирование
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В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Путин вновь акцентировал приверженность России к справедливому урегулированию конфликта на Украине, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на торжественном приёме в честь православной Пасхи.
Лавров отметил, что Москва последовательно отстаивает позицию, направленную на разрешение украинского кризиса, спровоцированного действиями Запада, на основе справедливости и равноправия.
«Эта позиция была со всей определенностью в очередной раз подтверждена вчера президентом Путиным по итогам его телефонного разговора с президентом Соединённых Штатов Трампом», — заявил министр.
Напомним, 19 мая президенты РФ и США провели телефонный разговор. Путин общался с Трампом из образовательного центра «Сириус», где он находился с визитом. Диалог лидеров длился более двух часов. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков рассказал, о чём разговаривали президенты.