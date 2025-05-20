Путин подтвердил Трампу стремление к справедливому разрешению украинского конфликта

В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Путин вновь акцентировал приверженность России к справедливому урегулированию конфликта на Украине, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на торжественном приёме в честь православной Пасхи.

Лавров отметил, что Москва последовательно отстаивает позицию, направленную на разрешение украинского кризиса, спровоцированного действиями Запада, на основе справедливости и равноправия.