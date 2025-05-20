«Дьявол кроется в деталях»: В Кремле прокомментировали контакты между РФ и Киевом
Песков: Контакты между Россией и Украиной сейчас воссозданы и продолжаются
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал контакты между Москвой и Киевом. По его словам, сейчас они воссозданы и продолжаются.
Дмитрий Песков. Видео © Life.ru
Представитель Кремля подчеркнул, что тема прямого контакта российского лидера Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского обсуждалась во время разговора с хозяином Белого дома Дональдом Трампом. Однако конкретное решение о месте переговоров пока не принималось. Песков отметил, что конкретных сроков подготовки меморандума России и Украины также не может быть. По его словам, «дьявол кроется в деталях».
Ранее Песков раскрыл, кто может выступить в качестве посредника по Украине. Он заявил, что реальную роль посредника может сыграть лишь та сторона, которая соблюдает одинаковую дистанцию в отношениях с участниками противостояния. Лидеры европейских стран, по мнению Москвы, открыто занимают проукраинскую позицию.