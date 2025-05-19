Песков раскрыл, кто может выступить в качестве посредника по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реальную роль посредника в разрешении конфликта на Украине может сыграть лишь та сторона, которая соблюдает одинаковую дистанцию в отношениях с участниками противостояния. Об этом он сообщил в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.