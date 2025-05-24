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Регион
24 мая, 15:53

Группа снайперов ВСУ ликвидирована в ходе боёв за Ступочки в ДНР

ТАСС: ВС РФ уничтожили группу снайперов ВСУ в боях за Ступочки в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alonafoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alonafoto

Бойцы 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск ВС РФ в ходе ожесточённых столкновений за населённый пункт Ступочки в ДНР разгромили группу снайперов противника. Информацию об этом ТАСС получили от российских силовых структур.

«6-я мотострелковая дивизия Южной группировки войск в ходе боёв за Ступочки уничтожила группу снайперов противника», — отметили силовики.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за минувшие сутки российские войска установили контроль над тремя населёнными пунктами. Среди них — важная стратегическая территория — Ступочки в Донецкой Народной Республике, а также Локня (Сумская область) и Отрадное (ДНР).

Ольга Сливченко
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