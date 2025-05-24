Группа снайперов ВСУ ликвидирована в ходе боёв за Ступочки в ДНР

Бойцы 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск ВС РФ в ходе ожесточённых столкновений за населённый пункт Ступочки в ДНР разгромили группу снайперов противника. Информацию об этом ТАСС получили от российских силовых структур.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за минувшие сутки российские войска установили контроль над тремя населёнными пунктами. Среди них — важная стратегическая территория — Ступочки в Донецкой Народной Республике, а также Локня (Сумская область) и Отрадное (ДНР).