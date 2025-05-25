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25 мая, 07:31

Мясник на передовой: Украинские бойцы «заклеймили» главкома ВСУ за беспощадность

Украинский пленный Бодейко: Солдаты ВСУ называют Сырского «мясником»

Военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Украинские солдаты на передовой в частных беседах критикуют главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, используя в его адрес прозвище «мясник». Об этом рассказал пленный разведчик Евгений Бодейко, слова которого приводит ТАСС.

По словам мужчины, бойцы дали такое прозвище из-за бездарного и беспощадного командования, которое приводит к неоправданно большим потерям. Он обвинил командование ВСУ в том, что оно бросает людей в бессмысленные штурмы, не обеспечивая их ни должной подготовкой, ни необходимым снаряжением, ни поддержкой. Новобранцев, едва умеющих стрелять, сразу отправляют на передовую, обрекая их на гибель в условиях реального боя.

Бодейко отметил, что техническое оснащение находится в крайне плачевном состоянии. Разведрота располагает лишь пятью единицами техники, которые ни разу не были задействованы в боевых действиях. Более того, установленное на технике вооружение, в частности пулемёты, неисправно и часто даёт осечки, создавая угрозу для личного состава.

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Ранее Life.ru сообщал, что во время отступления из населённого пункта Котляровка в Купянском районе Харьковской области украинские военные попытались расстрелять российского солдата, находившегося у них в плену. К счастью, военнослужащий выжил — пуля ранила его в ногу.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России

Мария Любицкая
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