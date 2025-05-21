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Регион
21 мая, 13:19

«Привязали к дереву»: Пленный рассказал, как боевики «Азова»* глумились над убитым бойцом ВС РФ

Боец ВСУ Ямашкин: Боевики «Азова»* хвастались фото с убитым пленным ВС РФ

Обложка © Пресс-служба батальона «Азов»*

Обложка © Пресс-служба батальона «Азов»*

Военнослужащий ВСУ Константин Ямашкин рассказал о том, как бойцы батальона «Азов»* зверски издевались над телом российского солдата. По словам солдата, об этом он узнал от азовца* с позывным «Фарш». По словам Ямашкина, этот человек убеждён, что российских военнопленных необходимо убивать.

«Он показывал фотографию на телефоне, хвастался, я просто «замёрз». Солдат ваш, покойный уже, лежит в форме, а они возле него вот так лежат... с улыбками, фотографируются. И потом они привязали его к дереву, нацепили ему на грудь трафарет из картона. И опять же фоткались возле него с улыбками, с автоматами», — сказал Ямашкин на видео от Минобороны РФ.

Наши ребята выследили и добили выжившего при первом ударе латвийского головореза из «Азова»*
Наши ребята выследили и добили выжившего при первом ударе латвийского головореза из «Азова»*

Ранее Life.ru сообщал, что во время отступления из населённого пункта Котляровка в Купянском районе Харьковской области украинские военные попытались расстрелять российского солдата, находившегося у них в плену. К счастью, военнослужащий выжил — пуля ранила его в ногу.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России

Александра Мышляева
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