«Привязали к дереву»: Пленный рассказал, как боевики «Азова»* глумились над убитым бойцом ВС РФ

Военнослужащий ВСУ Константин Ямашкин рассказал о том, как бойцы батальона «Азов»* зверски издевались над телом российского солдата. По словам солдата, об этом он узнал от азовца* с позывным «Фарш». По словам Ямашкина, этот человек убеждён, что российских военнопленных необходимо убивать.

«Он показывал фотографию на телефоне, хвастался, я просто «замёрз». Солдат ваш, покойный уже, лежит в форме, а они возле него вот так лежат... с улыбками, фотографируются. И потом они привязали его к дереву, нацепили ему на грудь трафарет из картона. И опять же фоткались возле него с улыбками, с автоматами», — сказал Ямашкин на видео от Минобороны РФ.