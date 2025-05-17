Российская армия в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО) 14 мая смогла ликвидировать латышского наёмника Никиту Таренова с позывным Латвиец. Иностранный боец был уроженцем Риги и вошёл в состав Вооружённых сил Украины (ВСУ) в 2017 году. Об этом сообщила украинская молодёжная общественная организация, связанная с 3-й отдельной штурмовой бригадой Центурия.

«На Харьковском направлении Латвиец был ранен в бою во время успешного отражения вражеского наступления. В процессе эвакуации вместе с побратимом погиб в результате удара вражеского беспилотника», — говорится в сообщении.

По образованию Таренов был психологом, занимался ножевым боем, боксом, тактикой и тактической медициной. Собирался служить в Риге, но в 2017 году вошёл в состав 3-й штурмовой бригады, укомплектованной организацией специального назначения «Азов»*. В 2022 году боец примкнул к украинскому отдельному разведывательно-диверсионному подразделению «Кракен». Латвийский головорез также был замечен в боях под Авдеевкой (ДНР), в Харьковской и Херсонской областях.

На Украине он вместе с друзьями основал секцию по изучению итальянского стиля ножевого боя «Культ Ножа», на основе которой образовалась организация Nord Storm. Там боролись с алкогольной зависимостью украинской нации, закрывая наливайки в разных районах Харькова.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ за сутки смогли разгромить логово иностранных наёмников. Ликвидировать противника удалось с помощью оперативно-тактической авиации, ударных дронов, артиллерии и ракетных войск. Кроме того, наши парни уничтожили склады боеприпасов, БПЛА и военный аэродром ВСУ.