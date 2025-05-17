Лагеря наёмников и военный аэродром ВСУ стали добычей смертоносного русского «квартета»

Российские военнослужащие за последние сутки уничтожили склады боеприпасов и беспилотников, военный аэродром ВСУ и логово иностранных наёмников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, артиллерией и ракетными войсками.

«Нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, местам хранения БПЛА, объектам инфраструктуры военного аэродрома, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 143 районах», — уточнили в ведомстве.