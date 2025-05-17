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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
17 мая, 09:56

Лагеря наёмников и военный аэродром ВСУ стали добычей смертоносного русского «квартета»

Войска РФ поразили за сутки военный аэродром и склады боеприпасов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dark_Side

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dark_Side

Российские военнослужащие за последние сутки уничтожили склады боеприпасов и беспилотников, военный аэродром ВСУ и логово иностранных наёмников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, артиллерией и ракетными войсками.

«Нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, местам хранения БПЛА, объектам инфраструктуры военного аэродрома, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 143 районах», — уточнили в ведомстве.

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А ранее стало известно, что четвёртый украинский F-16 потерпел крушение в зоне СВО. Пилот ВСУ успел катапультироваться, а американский истребитель разбился. Киев отказался публично озвучивать причину падения борта. В России эксперты предположили, что самолёт мог быть подбит российской ракетой, поэтому командование ВСУ скрывает правду. Это не первый F-16, который потеряла Украина.

Татьяна Миссуми
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