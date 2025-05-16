Украину заподозрили в попытке скрыть причины бесславной гибели F-16 в бою

Украина до сих пор не раскрыла причины крушения очередного американского истребителя F-16 в зоне СВО. По официальной версии из Киева, с бортом была потеряна связь во время выполнения боевого задания лётчиком, в кабине якобы произошла некая «ситуация». Однако военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходарёнок рассказал «Газете.ru», что командование ВСУ может скрывать тот факт, что F-16 был легко подбит российской ракетой.

«Да и нельзя на данный момент исключать, что F-16 Воздушных сил Украины был всё же сбит огнём российских зенитных ракетных войск», — поделился эксперт.

Он привёл несколько вариантов поражения F-16 силами российских военных. Во-первых, ракета могла прилететь прямо в фюзеляж, хотя для этого нужна высокая точность попадания, учитывая, что самолёт был в воздухе. Во-вторых, борт мог потерпеть крушение из-за фугасного воздействия боевой части снаряда РФ. В-третьих, если ракета промахнулась метров на 20, то F-16 мог оказаться в потоке её осколков и упасть. В-четвёртых, достаточно попадания в борт пары элементов взорвавшейся в десятках метрах боевой части снаряда, если прилёт был по жизненно важным системам истребителя.