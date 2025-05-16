Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 08:56

Свои «‎асы» или Россия? Названы три версии крушения четвёртого истребителя F-16 на Украине

Военкоры назвали три версии крушения американского истребителя F-16 на Украине

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Воздушные силы Украины могли зашифровать в формулировке «‎нештатная ситуация» о крушении очередного истребителя F-16 ошибку своих же пилотов. Эту версию выдвинуло «Военное обозрение».

Военкоры описали три возможных сценария: «дружеский огонь», взрыв российского дрона вблизи американского истребителя и удар ВКС России. Теперь ждём официальных данных от Минобороны РФ.

По версии Воздушных сил ВСУ, пилот истребителя выполнял боевую задачу по уничтожению российских дронов, но в какой-то момент на борту произошла некая «ситуация». Что именно случилось в кабине F-16 – неизвестно. Украинский «ас» успел катапультироваться, а хвалёный американский истребитель разбился. Предположительно, это четвёртый такой самолёт, который потеряли ВСУ. Первый был сбит в августе 2024 года из украинского ЗРК Patriot. Второй уничтожен в ноябре прошлого года на аэродроме в Днепропетровске. В декабре с фронта доложили об уничтожении ещё одного F-16 при попытке ударить по России.

Очевидец снял на видео огненный штопор украинского Су-27, который подбил свой же F-16
Очевидец снял на видео огненный штопор украинского Су-27, который подбил свой же F-16
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar