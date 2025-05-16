Свои «асы» или Россия? Названы три версии крушения четвёртого истребителя F-16 на Украине
Военкоры назвали три версии крушения американского истребителя F-16 на Украине
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Воздушные силы Украины могли зашифровать в формулировке «нештатная ситуация» о крушении очередного истребителя F-16 ошибку своих же пилотов. Эту версию выдвинуло «Военное обозрение».
Военкоры описали три возможных сценария: «дружеский огонь», взрыв российского дрона вблизи американского истребителя и удар ВКС России. Теперь ждём официальных данных от Минобороны РФ.
По версии Воздушных сил ВСУ, пилот истребителя выполнял боевую задачу по уничтожению российских дронов, но в какой-то момент на борту произошла некая «ситуация». Что именно случилось в кабине F-16 – неизвестно. Украинский «ас» успел катапультироваться, а хвалёный американский истребитель разбился. Предположительно, это четвёртый такой самолёт, который потеряли ВСУ. Первый был сбит в августе 2024 года из украинского ЗРК Patriot. Второй уничтожен в ноябре прошлого года на аэродроме в Днепропетровске. В декабре с фронта доложили об уничтожении ещё одного F-16 при попытке ударить по России.