Польша допустила передачу Украине советских истребителей МиГ-29

Польша допустила, что передаст Украине советские истребители МиГ-29. Соответсвующее заявление сделал польский посол в Незалежной Пётр Лукасевич.

«Что касается МиГ-29, то мы постепенно выводим их с нашего вооружения, заменяя на F-16. Передача их Украине вполне возможна, соответствующие переговоры ещё продолжаются», — сказал он.

Прежде в Варшаве отказывались поставлять технику, не желая ослаблять собственные ВС. Теперь же, по словам польского дипломата, советские истребители собираются заменить на F-16, поэтому проект передачи стал возможен.