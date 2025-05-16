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16 мая, 09:34

Польша допустила передачу Украине советских истребителей МиГ-29

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Польша допустила, что передаст Украине советские истребители МиГ-29. Соответсвующее заявление сделал польский посол в Незалежной Пётр Лукасевич.

«Что касается МиГ-29, то мы постепенно выводим их с нашего вооружения, заменяя на F-16. Передача их Украине вполне возможна, соответствующие переговоры ещё продолжаются», — сказал он.

Прежде в Варшаве отказывались поставлять технику, не желая ослаблять собственные ВС. Теперь же, по словам польского дипломата, советские истребители собираются заменить на F-16, поэтому проект передачи стал возможен.

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Напомним, в марте президент Польши Анджей Дуда отказал Украине в передаче обещанной ранее эскадрильи МиГ-29. Политик подчеркнул, что республика будет готова расстаться с этими истребителями только после того, как получит замену им от союзников по НАТО.

Юрий Лысенко
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