Польша допустила передачу Украине советских истребителей МиГ-29
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Польша допустила, что передаст Украине советские истребители МиГ-29. Соответсвующее заявление сделал польский посол в Незалежной Пётр Лукасевич.
«Что касается МиГ-29, то мы постепенно выводим их с нашего вооружения, заменяя на F-16. Передача их Украине вполне возможна, соответствующие переговоры ещё продолжаются», — сказал он.
Прежде в Варшаве отказывались поставлять технику, не желая ослаблять собственные ВС. Теперь же, по словам польского дипломата, советские истребители собираются заменить на F-16, поэтому проект передачи стал возможен.
Напомним, в марте президент Польши Анджей Дуда отказал Украине в передаче обещанной ранее эскадрильи МиГ-29. Политик подчеркнул, что республика будет готова расстаться с этими истребителями только после того, как получит замену им от союзников по НАТО.