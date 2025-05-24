В ВСУ пожаловались на неэффективность систем Patriot перед российскими ракетами
Командир ВСУ Игнат: Системы ПВО Patriot не могут перехватывать российские ракеты
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Задача перехвата российских баллистических ракет для американских систем ПВО Patriot, используемых ВСУ, является сложной. К такому выводу пришёл представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат.
«Системы Patriot, которые должны перехватывать цель, могут не так эффективно срабатывать, как нам бы того хотелось», — заявил Игнат в эфире местного телеканала.
Об этом представитель украинской армии сообщил, комментируя ночной обстрел Киева. Он отметил, что перехват затрудняется, во-первых, возможностью ракеты отстреливать радиолокационные ловушки непосредственно перед поражением цели. Во-вторых, нестандартной траекторией баллистических ракет, которые не следуют по прямой, а активно маневрируют, двигаясь по квазибаллистическому пути.
А ранее сообщалось, что в ночь на 24 мая Киев подвергся одной из самых масштабных атак с начала конфликта. По информации украинских СМИ, удар был нанесён с использованием дронов-камикадзе «Герань» в сочетании с баллистическими ракетами.