В ВСУ пожаловались на неэффективность систем Patriot перед российскими ракетами

Задача перехвата российских баллистических ракет для американских систем ПВО Patriot, используемых ВСУ, является сложной. К такому выводу пришёл представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат.

«Системы Patriot, которые должны перехватывать цель, могут не так эффективно срабатывать, как нам бы того хотелось», — заявил Игнат в эфире местного телеканала.

Об этом представитель украинской армии сообщил, комментируя ночной обстрел Киева. Он отметил, что перехват затрудняется, во-первых, возможностью ракеты отстреливать радиолокационные ловушки непосредственно перед поражением цели. Во-вторых, нестандартной траекторией баллистических ракет, которые не следуют по прямой, а активно маневрируют, двигаясь по квазибаллистическому пути.