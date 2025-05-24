Силы ПВО сбили в небе над Россией украинский самолёт

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили в небе над Россией самолёт Миг-29 Вооружённых сил Украины (ВСУ), три бомбы JDAM, семь снарядов HIMARS и более 170 беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.