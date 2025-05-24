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24 мая, 09:40

Силы ПВО сбили в небе над Россией украинский самолёт

МО: Средства ПВО сбили самолёт Миг-29 ВСУ

Обложка © Wikipedia / Tech. Sgt. Charles Vaughn.

Обложка © Wikipedia / Tech. Sgt. Charles Vaughn.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили в небе над Россией самолёт Миг-29 Вооружённых сил Украины (ВСУ), три бомбы JDAM, семь снарядов HIMARS и более 170 беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы JDAM и 7 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 174 беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — указали в ведомстве.

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Напомним, что два украинских беспилотника были уничтожены в небе над Смоленской областью, один украинский дрон прилетел на территорию Тульской области, ещё восемь — над Тверской областью. Также за утро системы ПВО успешно нейтрализовали десять украинских БПЛА над Белгородской областью в течение получаса.

Полина Никифорова
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