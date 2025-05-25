Российские военные нанесли массированный удар по ВПК Украины
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В ночь на 25 мая ВС РФ нанесли серию ударов с использованием высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Нанесён массированный удар высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении ведомства.
Украинские оборонные предприятия, в том числе производители ракетных компонентов, радиоэлектроники, взрывчатых веществ, ракетного топлива и ударных беспилотников, подверглись ударам. Также были атакованы центры радиотехнической разведки и спутниковой связи. Минобороны РФ заявило об успешном поражении всех намеченных целей.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удары по объектам инфраструктуры Украины. Известно, что пострадали объекты в Сумской, Тернопольской, Николаевской и Хмельницкой областях.