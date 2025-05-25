ВС РФ нанесли удар по аэродромам и складам беспилотников ВСУ
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Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по военной инфраструктуре, включая аэродромы и склады, где хранились беспилотники ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 142-х районах», — указано в сообщении ведомства.
Как уточнили в Минобороны, ВС РФ нанесли удары с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, а также ракетных и артиллерийских подразделений.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удары по объектам инфраструктуры Украины. Известно, что пострадали объекты в Сумской, Тернопольской, Николаевской и Хмельницкой областях.