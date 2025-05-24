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Регион
24 мая, 10:49

«Нужно давить»: Зеленский обнародовал очередной дерзкий план против России

Зеленский: Новые санкции против России заставят Москву прекратить огонь

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский уверен, что только новые санкции против России и помощь европейских стран заставят Россию прекратить огонь. Такое заявление бывший комик опубликовал в соцсетях.

«Нужно давить на Россию значительно сильнее, чтобы был результат и началась настоящая дипломатия. Лишь дополнительные санкции против ключевых секторов российской экономики заставят Москву прекратить огонь», — написал Зеленский.

Он также добавил, что Украина ждёт санкционных шагов от США, Европы и других киевских партнёров.

ЕС собрался снизить потолок цен на российскую нефть
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Life.ru ранее сообщал, что Киев готовит для Евросоюза 40-страничный список санкций против России. В нём предлагается арестовать российские активы и ограничить покупку нашей нефти. Тем временем президент США Дональд Трамп не спешит вводить санкции против России.

Алиса Хуссаин
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