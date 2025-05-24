«Нужно давить»: Зеленский обнародовал очередной дерзкий план против России
Зеленский: Новые санкции против России заставят Москву прекратить огонь
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Владимир Зеленский уверен, что только новые санкции против России и помощь европейских стран заставят Россию прекратить огонь. Такое заявление бывший комик опубликовал в соцсетях.
«Нужно давить на Россию значительно сильнее, чтобы был результат и началась настоящая дипломатия. Лишь дополнительные санкции против ключевых секторов российской экономики заставят Москву прекратить огонь», — написал Зеленский.
Он также добавил, что Украина ждёт санкционных шагов от США, Европы и других киевских партнёров.
Life.ru ранее сообщал, что Киев готовит для Евросоюза 40-страничный список санкций против России. В нём предлагается арестовать российские активы и ограничить покупку нашей нефти. Тем временем президент США Дональд Трамп не спешит вводить санкции против России.