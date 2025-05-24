«Нужно давить»: Зеленский обнародовал очередной дерзкий план против России

Владимир Зеленский уверен, что только новые санкции против России и помощь европейских стран заставят Россию прекратить огонь. Такое заявление бывший комик опубликовал в соцсетях.

«Нужно давить на Россию значительно сильнее, чтобы был результат и началась настоящая дипломатия. Лишь дополнительные санкции против ключевых секторов российской экономики заставят Москву прекратить огонь», — написал Зеленский.