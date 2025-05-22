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22 мая, 03:23

СМИ: Украина готовит для ЕС «белую книгу» санкций против России на 40 листах

Reuters: Украина предаст ЕС рекомендации по ужесточению санкций против России

Владимир Зеленский. Обложка © kmu.gov.ua

Владимир Зеленский. Обложка © kmu.gov.ua

Украина нацелилась на ужесточение санкций против России со стороны Европы. Это решение возникло на фоне того, что США отклонили введение дополнительных ограничений, сообщает Reuters.

«Украина на следующей неделе обратится к ЕС с просьбой рассмотреть новые масштабные шаги по изоляции Москвы, включая арест российских активов и введение санкций в отношении некоторых покупателей российской нефти»,указано в статье.

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Поводом для такой активности киевских властей указали отказ президента США Дональда Трампа от ужесточения рестрикций. Киев планирует представить документ, который называют белой книгой. В нём содержатся более 40 страниц рекомендаций для ЕС по дополнительным ограничительным мерам. Украина беспокоится, что отказ Вашингтона от введения санкций может вызвать неопределённость в Брюсселе.

Как сообщал Life.ru, Белый дом заявил, что Трамп пока обдумывает возможность введения новых санкций США против России. Вопросы санкционной политики сейчас обсуждают на высоком уровне.

Лия Мурадьян
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